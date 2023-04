Marathon Monreale: una Domenica delle Palme coronata da successi e record

Una domenica delle Palme da incorniciare per la Marathon Monreale. A Milano il veterano Andrea Rizzo e l’esordiente Piero Messina conquistano, fianco a fianco, i km 42,195 della maratona in 03:23:20; ragguardevole anche il crono di Zaira Martorana che impiega 03:38:35 per coprire la distanza regina dell’atletica leggera, aggettivo che fa sorridere a fronte dello sforzo profuso in gara.

A Palermo, 19 gli atleti impegnati nella XXXVIII edizione del Vivicittà, gara dai forti risvolti sociali e di solidarietà, con start tradizionalmente scandito da Radio Rai in contemporanea in 34 città italiane e 4 estere; Giovanni Vitrano il più veloce del sodalizio normanno nel percorrere i km 10 all’interno del Parco della Favorita in 38:11.

Dulcis in fundo, a Malta, Gery Sorrentino e Angelo D’Armetta onorano l’avvincente Xterra, internazionale triathlon composto da km: 1,5 di nuoto in acque libere, 30 di mountain bike e 11 di trail (corsa off road).

