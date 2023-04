Il monrealese Samu ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin

Il talento del ballerino e attore monrealese, Samuele Segreto è indiscutibile e, dopo aver calcato il palco del serale di Amici di Maria De Filippi, si appresta a partecipare ora al programma Verissimo su Canale 5. Direttamente dalla celebre scuola di Maria De Filippi, Sabato il giovane artista sarà intervistato dalla Toffanin, conduttrice della popolare trasmissione.

Ma non è solo la sua bravura nel mondo della danza a fare notizia: in poco tempo Samu ha ottenuto ruoli interessanti anche nel mondo del cinema e delle serie televisive. Al momento Samu è al cinema con Stranizza d’Amuri, al fianco di Beppe Fiorello che nei giorni scorsi lo ha invitato a proseguire il tour nei cinema assieme a lui. Per lui Maria De Filippi ha anche riservato una borsa di studio di un anno per affinare le sue doti da ballerino in una prestigiosa scuola di New York.

Samui, 18 anni, in passato ha anche ricoperto ruoli in “Il mio corpo vi seppellirà”, un western ambientato nella Palermo del 1862, “Delitto di mafia – Mario Francese”, del 2018 diretto da Michele Alhaique, “L’Ora – Inchiostro contro piombo”, una miniserie d’impegno civile uscita nel 2022 con Claudio Santamaria e incentrata sulla Mafia degli anni Cinquanta, e ultimamente “Stranizza d’amuri”, film uscito nelle sale italiane il 23 marzo 2023, che segna il debutto alla regia dell’attore Giuseppe Fiorello.

Ma la vera particolarità di Samuele Segreto risiede nel suo percorso ad “Amici”. Nel mese di marzo 2023, Samu Segreto ha ottenuto la prestigiosa maglia dorata, che gli ha permesso di accedere alla fase finale del talent show dal quale è uscito a testa alta dopo il ballottaggio con Wax. Non resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi successi di questo giovane e promettente artista che porta alto il nome di Monreale.

