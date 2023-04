Solidarietà a Monreale: Piero Faraci, Arianna Parisi e Silvana Lo Iacono raccolgono cibo per i bisognosi

Monreale – L’associazione Humanitas ha dato il via ad una raccolta di prodotti alimentari per aiutare le persone bisognose della città a trascorrere la Pasqua in serenità nonostante le difficoltà. L’iniziativa è stata promossa da Piero Faraci, Arianna Parisi e Silvana Lo Iacono, che hanno organizzato un banchetto nei pressi del supermercato Quick Sisa di piazza Fedele.

La generosità dei cittadini ha fatto sì che la raccolta abbia avuto fin da subito un discreto successo, con tante persone che si sono fermate a donare prodotti alimentari e beni di prima necessità. L’obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero possibile di beni per aiutare coloro che attraversano momenti difficili e che, in occasione delle festività pasquali, potrebbero trovarsi senza nulla da mettere sulla propria tavola.

Non è la prima volta che l’associazione Humanitas promuove un’iniziativa del genere: lo scorso dicembre Piero Faraci e Silvana Lo Iacono avevano già organizzato una raccolta di prodotti alimentari. Tante famiglie bisognose della città avevano infatti ricevuto un aiuto concreto grazie alla generosità dei cittadini.

“Tante le persone che ci contattano e che chiedono un piccolo aiuto. Noi siamo qui per loro e per aiutarli a trascorrere almeno per la Santa Pasqua un momento di serenità”, ha dichiarato Silvana Lo Iacono. L’associazione Humanitas, composta da volontari che mettono il proprio tempo e la propria energia per aiutare chi si trova in difficoltà, dimostra ancora una volta di essere un esempio concreto di solidarietà e di impegno sociale.

Potrebbe interessarti anche: