Il monrealese Andrea Anitra campione d’Italia con la Sicilia Under 19 di calcio a 5

Il calcio è lo sport più amato dagli italiani e quando un calciatore locale vince un titolo importante, l’orgoglio della comunità raggiunge grandi livelli. È il caso di Andrea Anitra, giovane calciatore di Monreale che ha fatto parte della squadra della Sicilia Under 19, vincitrice del Torneo delle Regioni di calcio a 5, diventando campione d’Italia nella categoria.

La finale tra Calabria e Sicilia si è giocata al Forum di Verona ed è stata trasmessa in diretta su SkySport. La Sicilia, dopo solo un’edizione di pausa, è tornata a vincere questo trofeo che aveva già conquistato sei volte ma che mancava dal 2012. Un trionfo meritato per la Rappresentativa Under 19 che ha disputato un percorso praticamente perfetto, con cinque vittorie e un pareggio nel girone con le Marche.

Fra i protagonisti della squadra figura proprio Andrea Anitra, portabandiera della della squadra monrealese Atletico Monreale. Il giovane calciatore ha dimostrato grande impegno e determinazione, contribuendo alla vittoria finale della sua squadra. Questo successo non solo fa onore alla Sicilia, ma rappresenta un motivo di orgoglio anche per la città di Monreale, che può vantare un atleta di livello nazionale.

La finale tra Calabria e Sicilia è stata molto equilibrata e la Calabria è riuscita ad acciuffare il pareggio sul 2-2 prima di cedere nel finale. Ma la Sicilia ha saputo reagire e grazie alle doppiette di Nania e Brancato ha conquistato la vittoria per 4-2. Brancato, in forza al Viagrande C5, è stato il capocannoniere della squadra con 10 reti realizzate.

