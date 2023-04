La Settimana di Musica Sacra di Monreale nel calendario delle manifestazioni regionali

“La Settimana di Musica Sacra di Monreale è stata inserita dall’assessorato regionale al Turismo nel Calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico della Regione Siciliana. È una notizia che apprendiamo con soddisfazione e per cui abbiamo molto lavorato. Ringrazio l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata per avere riconosciuto l’alto valore artistico e di richiamo della manifestazione. Essere inseriti nel calendario regionale, per il prossimo ottobre, periodo tradizionale per la Settimana, è un passaggio molto importante, perché consente una programmazione su medio termine che risponde alla logica di implementare la destagionalizzazione dei flussi turistici. Negli ultimi anni, la kermesse ha accresciuto il suo rilievo internazionale attraendo artisti di fama mondiale. La manifestazione vive un connubio simbiotico con il duomo di Monreale e con qualche altra chiesa monrealese che ne ospita i concerti. La musica sacra apprezzata da un pubblico di nicchia molto qualificato riesce ad attrarre una platea più ampia anche grazie alla suggestione del territorio di Monreale che la ospita”.

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia Marco Intravaia, sempre molto attivo nella promozione della Settimana, ha espresso il suo apprezzamento per l’inserimento della manifestazione nel Calendario ufficiale della Regione Siciliana.

