Monreale, abbattuto albero di cedro davanti al Pietro Novelli per ragioni di sicurezza

A Monreale questa mattina le operazioni di abbattimento dell’albero di cedro che si trovava davanti alla scuola Pietro Novelli. Secondo quanto dichiarato dal comune, la rimozione dell’albero è stata resa necessaria a causa del fatto che l’albero era ormai privo di vita e rappresentava un serio rischio per le persone che vi passavano sotto.

L’operazione è stata avviata questa mattina con l’aiuto di alcuni volontari monrealesi coordinati dagli assessori Antonella Giuliano e Giuseppe Di Verde. Presente anche Filippo Modica della Protezione civile comunale.

Nel frattempo, sono in corso anche i lavori di pulizia e decespugliamento in via Pietro Novelli, a ridosso della Fontana dell’abbeveratoio. Alcuni dipendenti comunali hanno avviato già da ieri 6 aprile le operazioni di bonifica dell’aria in attesa che nelle prossime settimane venga nuovamente installata la croce che al momento è in restauro.

