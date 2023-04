Monreale riceve oltre 650 mila euro per il compostaggio di comunità

Monreale – L’Assessorato Regionale all’energia e ai Rifiuti ha ammesso Monreale al finanziamento per un importo di €650.000 dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti per l’avvio di sistemi di compostaggio di comunità dei rifiuti organici.

Un risultato che è stato accolto con grande entusiasmo dall’assessore all’igiene urbana Antonella Giuliano, che ha sottolineato come la dedizione e la professionalità dei dipendenti comunali, insieme all’impegno dell’amministrazione locale, abbiano reso possibile questo importante traguardo.

“Giunge a destinazione – dichiara Antonella Giuliano – un altro importante risultato, frutto della dedizione e della grande professionalità dei nostri uffici comunali, che ringraziamo, ma anche dell’impegno di questa amministrazione che sta dimostrando, con i fatti e non con le chiacchiere, di sapere portare a casa risultati concreti e significativi”.

Si tratta di fondi che saranno utilizzati per migliorare il servizio di raccolta rifiuti in città e per promuovere l’adozione di pratiche sostenibili tra i cittadini.

Nelle scorse settimane Monreale ha anche avviato il progetto per un centro di raccolta comunale redatto dall’architetto Fabio Campisi. Monreale, assieme ad altri 17 comuni della provincia di Palermo, ha ottenuto il finanziamento per la costruzione di un CCR. Il progetto, elaborato dall’architetto Fabio Campisi, si è collocato al 28esimo posto nella graduatoria definitiva nazionale pubblicata lo scorso 30 marzo.

