Aria di festa del SS Crocifisso a Monreale, si svela il programma: le anticipazioni

È quasi tutto pronto a Monreale per la presentazione del programma del Santissimo Crocifisso che vedrà eventi e manifestazioni a partire dal 28 aprile fino al 4 di maggio. L’amministrazione comunale rompe gli indugi e presenterà il calendario dei festeggiamenti nella giornata di martedì, 10 aprile.

“Martedi alle ore 15.30 nella Sala Rossa del Palazzo di Città il sindaco Alberto Arcidiacono presenterà alla stampa il programma dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Saranno presenti i rappresentanti della Giunta, l’Associazione Festeggiamenti Santissimo Crocifisso, la Confraternita, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, le associazioni e gli enti e sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del fitto programma”. Questo si legge in una nota.

Si annuncia un programma ricco in onore del “Patruzzu Amurusu” di Monreale che viene festeggiato per la 397esima volta nella storia della città. Già nella giornata di ieri l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono ha confermato la presenza di Giusy Ferreri nella giornata del 2 maggio. La cantante Palermitana si esibirà in Piazza Guglielmo II. Sarà questo l’evento clou, tanto atteso dai monrealesi.

Ma le manifestazioni non si fermeranno di certo qui. Anche nella serata del Primo Maggio ci sarà un evento musicale. Dal 28 aprile al 3 maggio saranno tantissimi gli eventi inseriti nel programma che sarà svelato il prossimo martedì, tra cui una sfilata di moda promossa dal parrucchiere monrealese Salvo Lo Coco e un concerto degli Apollo, una cover band che canta le canzoni del celebre gruppo musicale pugliese dei Negramaro. Poi, come ha annunciato su MonrealeLive, il sindaco Arcidiacono nella giornata di ieri, ci sarà anche una serata dedicata alla musica degli anni 90. Come di consueto, sfilate di carretti siciliani, gruppi folkloristici, artisti di strada. Non mancheranno altre sorprese, che saranno svelato nel corso della conferenza stampa organizzata nei prossimi giorni.

