Monreale, la Regione eroga 83 mila euro per la Festa del SS Crocifisso

Il comune di Monreale ha ottenuto un corposo finanziamento per la realizzazione della tradizionale Festa del SS Crocifisso, che si terrà dal 28 aprile al 3 maggio. La festa, dedicata al patrono della città, richiama ogni anno numerosi visitatori provenienti da tutta la Sicilia e oltre, per questo la Regione ha voluto contribuire.

Per la realizzazione della manifestazione sono stati previsti contributi da sponsor privati, dalla Regione Siciliana e dai fondi comunali. In particolare, il comune ha ricevuto la somma di 83 mila euro come contributo regionale per la realizzazione dei “Festeggiamenti del SS Crocifisso – anno 2023”, così ripartiti: 50 mila euro al Capitolo in entrata 206600 denominato “Contributo Regione Festa S. Patrono” e 33 mila euro circa al Capitolo in entrata denominato “Contributi Regione per manifestazioni turistiche e/o culturali”.

Intanto questo pomeriggio l’amministrazione terrà una conferenza stampa in cui sarà svelato l’intero programma che contiene concerti, manifestazioni ed esibizioni nelle strade e nelle piazze della città tra cui il concero del 2 maggio di Giusi Ferreri.

La Festa del SS Crocifisso è una delle ricorrenze più importanti per la comunità di Monreale, che si prepara da mesi per l’evento. Le celebrazioni includono processioni, messe solenni, concerti e spettacoli pirotecnici. Ogni anno, la festa attira migliaia di visitatori, che hanno l’opportunità di immergersi nella cultura e nelle tradizioni locali. Il contributo ricevuto dalla Regione Siciliana è un importante sostegno per l’organizzazione della festa e per la promozione del territorio. La manifestazione infatti, oltre a essere un momento di devozione religiosa, è anche un’occasione per valorizzare le bellezze artistiche e culturali della città di Monreale e della Sicilia in generale.

Potrebbe interessarti anche: