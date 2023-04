Il programma della Festa del SS Crocifisso di Monreale 2023

Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, il programma dei festeggiamenti in onore del SS Crocifisso di Monreale è pronto. Sarà quello di Giusy Ferreri il concerto “clou” per i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, edizione 2023. La 43enne cantante nativa di Palermo, ma cresciuta in provincia di Milano, si esibirà sul palco di piazza Guglielmo la sera del 2 maggio.

Lo svolgimento del concerto si è reso possibile grazie ad una convenzione stipulata fra il comune di Monreale e l’assessorato regionale al Turismo, che si farà carico dei costi del cachet destinato allartista ed al suo entourage.

A questo scopo il dipartimento Turismo ha emesso un decreto con destina la somma di 50.400 euro all’esibizione della cantante, proprio per il concerto del 2 maggio.

397° FESTA SS. CROCIFISSO – ANNO 2023 – PROGRAMMA



28 Aprile – Venerdì

Ore 20.30 Spettacolo musicale: Apollo 11 in Concerto – Piazza Guglielmo II

Ore 21.30 Spettacolo di Cabaret: “Putia della Risata” con Stefano Piazza, Toti & Totino – Piazza Guglielmo II



Ore 18.30 Spettacolo di danza della A.S.D. World Latin – Piazza Guglielmo II

Ore 21.30 Spettacolo musicale: “I Quaranta che ballano 90” – Piazza Guglielmo II



30 Aprile – Domenica

Ore 17.00 Spettacolo di danza della A.S.D. Danzante Academy – Piazza Guglielmo II

Ore 18.30 Sfilata di moda: “Ad ognuno il suo stile” di Mod’Art – Piazza Guglielmo II

Ore 21.00 Spettacolo musicale: Concerto con arpa di Rossellina Guzzo a cura di “Punto e a capo” – Piazza Guglielmo II

Ore 22.00 Spettacolo di Danza verticale sulle torri della Cattedrale – Piazza Guglielmo II

Ore 23.00 Spettacolo piromusicale a cura di “FA.SI.MA. Eventi e Sapienza Eventi” – Piazza Guglielmo II





1 Maggio – Lunedì

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo

Ore 9.00 Omaggio al Santuario del SS. Crocifisso delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 9.30 Concerti bandistici per le vie della città a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 9.30 Tamburi in festa per le vie della città

Ore 10.00 Sfilata di Carri siciliani per le vie della città

Ore 10.30 Sfilata del Gruppo Folk “Annacamuni Picciotti” per le vie della città

Ore 12.00 Raduno dei Carri siciliani e delle Bande Musicali – Piazza Guglielmo II

Ore 16.00 Sfilata del Gruppo Folk “Trinacria Bedda” per le vie della città

Ore 16.00 Tamburi in festa per le vie della città

Ore 16.30 Concerti bandistici per le vie della città a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 18.30 Messa solenne con la partecipazione della Confraternita del SS. Crocifisso

Ore 20.30 Spettacolo musicale: Asile – Elisa tribute band in Concerto – Largo Padre Pio

Ore 22.00 Spettacolo “FIRE & LIGHT show – Teatro del Fuoco” – Piazza Guglielmo II



2 Maggio – Martedì

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo

Ore 9.00 Omaggio al Santuario del SS. Crocifisso delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 9.30 Concerti bandistici per le vie della città a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 9.30 Tamburi in festa per le vie della città

Ore 16.00 Sfilata di Carri siciliani per le vie della città

Ore 16.00 Sfilata del Gruppo Folk “Trinacria Bedda” per le vie della città

Ore 16.00 Tamburi in festa per le vie della città

Ore 16.30 Concerti bandistici per le vie della città a cura delle Bande Musicali “I Fiati della Normanna” e “Guglielmo II”

Ore 19.00 Vespri solenni celebrati da S.E. Mons. Gualtiero Isacchi

Omaggio floreale del Sindaco al SS. Crocifisso

Ore 21.30 Spettacolo musicale: Giusy Ferreri in concerto – Piazza Guglielmo II



3 Maggio – Mercoledì

Ore 7.30 Alborata sul Monte Caputo

Ore 9.00 Omaggio al Santuario del SS. Crocifisso della Banda Musicale “Guglielmo II”

Ore 9.30 Concerto bandistico per le vie della città a cura della Banda Musicale “Guglielmo II”

Ore 09.30 Tamburi in festa per le vie della città

Ore 11.00 Solenne Pontificale celebrato da Mons. S.E. Gualtiero Isacchi con la partecipazione delle autorità religiose, civili e militari

Ore 14.00 Tradizionale discesa a spalle del Venerato Simulacro del SS. Crocifisso per la scalinata della Collegiata.

Ore 16.30 Corteo della Confraternita del SS. Crocifisso dalla Chiesa di San Castrenze alla Collegiata

Ore 16.30 Tamburi in festa

Ore 18.00 Processione del Venerato Simulacro del SS. Crocifisso per le vie della città

Ore 24.00 Omaggio floreale dell’Arcivescovo e del Sindaco al SS. Crocifisso

Ore 00.30 Omaggio musicale al SS. Crocifisso dal Palazzo di città – Piazza Vittorio Emanuele II

Ore 01.00 Giochi pirotecnici su Monte Caputo a cura di “FA.SI.MA. Eventi e Sapienza Eventi”



4 Maggio – Giovedì

Ore 10.00 Commemorazione per la ricorrenza del 43esimo anno dall’uccisione del Capitano Emanuele Basile.

