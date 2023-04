Oltre 93 mila euro per Festa del SS Crocifisso, “La Regione crede in questo evento”

“La Regione ha previsto un finanziamento di 93 mila euro per la 397esima edizione della festa del Santissimo Crocifisso, ricca di eventi che accompagneranno la processione del 3 maggio. Per la prima volta, una parte del contributo, 83 mila euro, è stata inserita nella Legge Finanziaria della Regione, un risultato molto importante per cui ho molto lavorato, considerata l’importanza religiosa, storica e culturale della manifestazione. La restante parte sarà erogata come contributo dell’assessorato regionale del Turismo”. È quanto dichiarato dal deputato regionale di FdI Marco Intravaia, che è anche presidente del Consiglio comunale di Monreale, a margine della conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti.

“I festeggiamenti – continua Intravaia – andranno oltre le tre giornate tradizionali e abbracceranno un’intera settimana, partendo il 28 aprile. Una vera e propria occasione di sviluppo per la nostra città per cui l’appuntamento con il 3 maggio si annuncia come un buon viatico per la stagione estiva”.

“Crediamo nella tutela del patrimonio immateriale rappresentato dalla festa, il cui valore è pari ai beni materiali della nostra città, un’eredità che va preservata e promossa perché incarna l’anima della nostra comunità, la sua storia e la sua cultura. Ci siamo battuti e continueremo a farlo affinché continui a crescere, così come siamo in prima fila per difenderne i valori autentici che incarna”.

