A Monreale ci saranno le giostre per la festa del SS Crocifisso

Ci saranno anche le giostre a Monreale in occasione della 397esima Festa del SS Crocifisso. Non poteva mancare il consueto Luna Park per la gioia di grandi e piccoli.

La notizia è stata confermata ieri pomeriggio nel corso della conferenza stampa della giunta che ha presentato il cartello degli eventi legati alla festa del 3 maggio. Per quanto riguarda le giostre, l’amministrazione ha risposto a una nostra domanda: sarà montato il luna park? La risposta è stata affermativa.

Le giostre per i ragazzi più grandi a Monreale saranno montate in varie zone. La prima è il parcheggio Torres. Poi, se servirà altro spazio, le giostre saranno montate anche presso piazzale Florio, dove c’è l’ambulatorio Cirba. Non mancheranno nemmeno i giochi per i bambini, che, come di consueto, saranno allestite in piazza Basile.

