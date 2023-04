Monreale piange Federica Tarallo, Arcidiacono proclama il lutto cittadino

Nella giornata di domani saranno celebrati i funerali della giovane monrealese Federica Tarallo, morta nei giorni scorsi dopo aver dato alla luce alla sua bambina. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha proclamato il lutto cittadino per la giovane Federica,

al fine di onorare la memoria della giovane monrealese.

Il lutto cittadino è previsto per domani giorno in cui si svolgeranno i funerali in Cattedrale alle ore 13.00. La tragedia ha suscitato grande dolore e profondo sgomento nelle istituzioni oltre che in tutta la cittadinanza.

“L’amministrazione comunale- si legge nell’ordinanza del sindaco – interpretando il profondo dolore dell’intera comunità e il comune sentimento della popolazione, intende manifestare il cordoglio della città per questa grave perdita che ha colpito la famiglia Tarallo”.

