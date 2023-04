Monreale onora l’angelo degli ultimi Biagio Conte con un’immagine commemorativa

A Monreale è stata installata un’immagine di Biagio Conte in via Sant’Antoninello, sotto la via Palmiro Togliatti a monte della chiesa di San Vito nel quartiere Bavera.

Biagio Conte, considerato l’angelo palermitano degli ultimi, è morto il 12 gennaio 2023 a causa di una grave forma di tumore al colon contro cui stava lottando da tempo. È deceduto a Palermo all’età di 59 anni. Il frate laico era molto legato a Monreale, anche se è cresciuto ad Aquino dove ha trascorso la giovinezza fino alla decisione di andare via da casa e intraprendere il proprio cammino di fede. La scomparsa di Biagio Conte è stata molto sentita a Monreale.

Alla consegna dell’immagine di Biagio Conte c’erano don Palmeri della chiesa di San Vito, il sindaco Alberto Arcidiacono e il consulente Salvatore Giangreco. Erano presenti anche molti residenti dello storico quartiere monrealese.

Questa installazione è stata pensata per ricordare la figura del missionario laico e per sensibilizzare la popolazione a rispettare il quartiere e a salvaguardarlo dalla spazzatura e dall’incuria. Il comune ringrazia i cittadini che hanno contribuito all’acquisto dell’immagine. Anche Carmelo Norcia ha contribuito all’installazione. Nella zona sono state anche posizionate alcune piante decorative da Piero Faraci.

