L’abbraccio della comunità Monrealese: successo per la raccolta di alimenti dell’Associazione Humanitas

L’Associazione Humanitas “Speranza per una zampa” ringrazia la comunità Monrealese per la generosità dimostrata nella raccolta di alimenti e beni di prima necessità. La raccolta, promossa da Piero Faraci, Arianna Parisi e Silvana Lo Iacono, si è tenuta nei pressi del supermercato Quick Sisa di piazza Fedele ed è stata un successo fin da subito.

Il comandante Luigi Marulli dell’amministrazione comunale ha collaborato con l’Associazione per individuare le famiglie bisognose a cui destinare i prodotti raccolti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di molti cittadini che hanno dimostrato grande sensibilità verso chi attraversa difficoltà economiche o di salute.

Tra i risultati eccellenti della raccolta c’è stato anche il gesto di alcune persone che, pur non avendo necessità economiche, hanno voluto comunque contribuire alla raccolta, dimostrando così solidarietà e vicinanza verso chi vive momenti difficili.

L’Associazione invita ancora una volta tutti i cittadini a prestare aiuto alle famiglie bisognose e a segnalare eventuali emergenze mobiliari o di arredamento a Silvana Lo Iacono, in modo da poter fornire un aiuto concreto dove e quando serve.

Non è la prima volta che l’Associazione Humanitas promuove iniziative come questa. Nel dicembre scorso, Piero Faraci e Silvana Lo Iacono avevano già organizzato una raccolta di prodotti alimentari che aveva visto la partecipazione di molte famiglie bisognose della città. L’impegno e la sensibilità dimostrati dalla comunità Monrealese fanno ben sperare per un futuro in cui la solidarietà e il sostegno reciproco saranno sempre più presenti nella quotidianità

