Svolta green a Monreale, arrivate quattro Jeep ibride ed elettriche al Comune

Consegnate questo pomeriggio, quattro Jeep Ibride ed elettriche con un autonomia di circa 100 km solo in modalità full elettric. Lo rende noto l’assessore Letizia Sardisco. ”I veicoli sono stati reperiti – dichiara il dirigente Pietro Bevilacqua- con la formula noleggio lungo termine mediante convenzione Consip (mercato elettronico per gli acquisti della Pubblica amministrazione) in invarianza di spesa rispetto alle vecchie tipo a gasolio”.

Grazie ai nuovi veicoli il comune di Monreale viaggerà green per i prossimi 5 anni. Prevista anche l’installazione di colonnine di ricarica che consentiranno l’azzeramento delle spese di carburante ed il rispetto dell’ambiente.

