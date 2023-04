Pubblicato Il programma religioso dei festeggiamenti del SS Crocifisso di Monreale

Il programma religioso dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale è stato pubblicato dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso. La celebrazione culminerà il 3 maggio con la tradizionale processione per le vie del paese, che avrà inizio alle ore 18 e sarà preceduta dalla commovente discesa del simulacro dal Santuario situato nel quartiere Carrubella di Monreale.

Il programma religioso include il novenario, una serie di nove giorni di preghiera e celebrazioni, ma anche un convegno che si baserà sull’analisi di una festa secolare come quella del Santissimo Crocifisso. Inoltre, ci sarà l’esposizione della vara del Santissimo Crocifisso e degli stendardi della confraternita. Poi le messe del 1°, 2 e 3 maggio che saranno celebrate in onore del Santissimo Crocifisso, e i Vespri solenni che saranno presieduti da Monsignor Gualtiero Isacchi, arcivescovo di Monreale, alla presenza del sindaco e delle autorità civili e militari.

La vestizione e il passaggio dei Confrati

Inoltre, come di consueto, il 2 maggio ci sarà la vestizione dei nuovi Comprati, membri della confraternita che si occupano di portare il simulacro del Santissimo Crocifisso durante la processione. Alcuni confrati poi passeranno da un settore all’altro della confraternita, in un momento di grande emozione. La processione del 3 maggio sarà il momento culminante delle celebrazioni, un momento di grande emozione e di fede per tutti i monrealesi.

“La ripresa dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, l’anno passato, dopo una forzata sosta di due anni causata dalla pandemia, è stata straordinaria – si legge in una nota della confraternita del SS Crocifisso -. Con grande e commossa partecipazione ci siamo stretti attorno al nostro salvatore che ripercorreva le vie e i vicoli della nostra cittadina per esaltarlo, ringraziarlo e chiedergli unità, pace e un rafforzamento della nostra fede. Abbiamo già intrapreso l’itinerario spirituale che porta a vivere intensamente questo momento di grazia e di benedizione. La tradizionale Calata dei veli, presenziata, quest’anno da alcuni sacerdoti diocesani che celebrano il loro anniversario di sacerdozio e con la presenza straordinaria di Monsignor Arcivescovo, ha reso coinvolgente questa manifestazione di Fede. La Novena, tanto attesa, sarà particolare anche sotto il profilo storico perché sarà il nostro Arcivescovo a presidiare buona parte di essa. L’altra parte, dati gli impegni improrogabili del nostro Pastore, sarà presenziata da cinque parroci che svolgono servizio pastorale in alcuni centri significativi della nostra Diocesi. In questo modo abbiamo voluto dare un respiro più ecclesiale alla nostra singolare e particolare manifestazione di fede”.

