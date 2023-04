Il Pioppo Futsal vince e conquista tutti: la frazione si colora di giallo-verde

Pioppo è in fermento per il successo del suo team di calcio a 5, l’Asd Pioppo Futsal, presieduta da Fabio Gullo. La squadra, nata da meno di un anno, ha già conquistato i cuori dei cittadini pioppesi con le loro prestazioni che li hanno portati al primo posto in classifica nel campionato di serie D di Calcio a 5 sezione Palermo.

Ma non sono solo le vittorie ad aver fatto innamorare i tifosi: la passione e l’entusiasmo degli Ultras Pioppo e dei sostenitori della squadra hanno creato un ambiente di festa che coinvolge tutta la frazione A dimostrazione di ciò, circa 200 fili di bandierine giallo verdi sono stati appesi lungo le vie di Pioppo, grazie all’iniziativa dei ragazzi del gruppo Ultras Pioppo, della dirigenza della squadra Pioppo Futsal e di moltissimi Pioppesi di tutte le età, che si sono uniti per realizzare manualmente questo simbolo di appartenenza alla squadra e alla città.

Labtifoseria del Pioppo Futsal è diventata un esempio per tutta la Sicilia, dove non si vedono spesso così tanti sostenitori organizzati con bandiere, tamburi e striscioni nelle partite di calcio a 5.

Intanto l’Asd Pioppo Futsal si è guadagnata un posto nella Finalissima di Coppa Trinacria che si terrà sabato 22 aprile alle ore 17 presso il Palaoreto di Palermo, dove affronterà il Ficarazzi C/5. L’evento è atteso con grande entusiasmo dai tifosi che si aspettano una grandissima affluenza di pubblico.

A Pioppo è febbre gialloverde e la città tutta si prepara a celebrare la propria squadra del cuore e la propria comunità, orgogliosa di essersi unita per sostenere un progetto sportivo di successo.

