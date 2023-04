Giornata Mondiale della Terra, grande successo per il progetto “Pedibus” della Guglielmo II

Domani, 22 aprile, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Terra, una giornata dedicata alla riflessione sull’importanza di salvaguardare il nostro pianeta e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche ambientali che lo riguardano. In occasione di questa giornata speciale, molti sono gli eventi organizzati in tutto il mondo per promuovere uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Tra questi, c’è l’iniziativa del Pedibus, promossa dall’I.C.S. Guglielmo II: il Pedibus, un sistema di accompagnamento dei bambini a piedi sul percorso casa-scuola, sotto la sorveglianza di adulti. Si tratta di una soluzione sana, economica, conviviale ed ecologica, che presenta molti vantaggi per i bambini, per le loro famiglie e per l’ambiente.

È stato un successo il Pedibus organizzato questa mattina a Monreale, un fatto che dimostra come sia possibile promuovere uno stile di vita più sostenibile e responsabile, partendo dai piccoli gesti quotidiani.

“Accompagnare i bambini da casa a scuola a piedi significa – spiega la scuola monrealese – ridurre il rumore e l’inquinamento delle strade, utilizzando solo l’energia del nostro corpo. Inoltre, il Pedibus permette ai bambini di assimilare regole di sicurezza e comportamento, renderli autonomi e, in futuro, portarli a spostarsi a piedi da soli in sicurezza.

Andare a scuola a piedi invece che in automobile contribuisce anche a prevenire numerose malattie legate all’inattività, come obesità e problemi cardiovascolari. Sul percorso verso la scuola, i genitori hanno l’opportunità di fare conoscenza fra di loro e i bambini di classi diverse possono socializzare”.

“Inoltre, il Pedibus è un’iniziativa che contribuisce a ridurre l’inquinamento dell’aria, contrariamente all’utilizzo dell’automobile che ha un alto consumo di carburante proprio sulle corte distanze. Grazie al Pedibus, dunque, si può stimolare uno stile di vita più sano e rispettoso dell’ambiente”.

L’I.C.S. Guglielmo II ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, dall’amministrazione comunale alla Proloco di Monreale, da Evergreen alla Polizia Municipale, dalle famiglie ai bambini.

