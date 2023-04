Monreale in fermento per la festa del Santissimo Crocifisso: la città si prepara all’evento del 3 maggio

Monreale – La festa del Santissimo Crocifisso di Monreale è alle porte e la città si sta preparando con grande entusiasmo al grande evento del 3 maggio. In tale data, per le vie della città, l’immagine del Santissimo Crocifisso sarà portata in spalla dai confratelli, un momento molto atteso dai devoti e dai monrealesi.

In vista dell’arrivo di numerosi visitatori e pellegrini, cittadini e amministrazione comunale si stanno adoperando per sistemare svariati punti della città. Tra le iniziative, Piero Faraci e Arianna Parisi hanno deciso di colorare la fontana situata nei giardini sottostanti al santuario del Santissimo Crocifisso. Grazie al loro intervento, la fontana ha ora un aspetto migliore e nei prossimi giorni si concluderà l’opera di recupero.

Ma le attività non si fermano qui: un altro cittadino ha ridipinto la cappella situata lungo via Pietro Novelli, poco prima dell’incrocio con San Martino delle Scale, dove passerà il Santissimo Crocifisso. Anche in questo caso, l’intervento ha donato un aspetto rinnovato alla cappella.

L’amministrazione comunale è impegnata nel sistemare vari punti della città, in modo da rendere più agevole la processione del Santissimo Crocifisso e la festa. Tra le azioni intraprese, l’amministrazione ha rimosso tutti gli ostacoli presenti lungo il percorso del Santissimo Crocifisso e della passeggiata sacra, che si svolgerà il 3 maggio. Inoltre, sono state rimosse temporaneamente tutte le palle installate nelle scorse settimane, che verranno riposizionate una volta terminata la festa.

Infine, la confraternità del Santissimo Crocifisso ha provveduto al riposizionamento del Crocifisso presso la Fontana dell’Abbeveratoio, una delle tappe più importanti della processione. Nelle scorse settimane, il crocifisso era stato rimosso per essere sottoposto a un’importante operazione di restauro. Ieri sera, il crocifisso è stato ricollocato, suscitando l’apprezzamento di molti cittadini.

Monreale si prepara dunque a celebrare con fervore la festa del Santissimo Crocifisso, un evento di grande importanza religiosa e culturale che coinvolge l’intera cittadinanza e attira visitatori da tutto il territorio.

