Cuore e tifo “incredibile”: il Pioppo Futsal trionfa nella Coppa Trinacria

La Coppa Trinacria 2022/2023 ha un nuovo vincitore: il Pioppo Futsal. La squadra ha conquistato il prestigioso titolo provinciale di Palermo ieri pomeriggio, 22 aprile, sconfiggendo l’Asd Ficarazzi C5 in una partita emozionante disputata al Palaoreto di Palermo. I pioppesi hanno vinto per 4 a 2.

In una dichiarazione rilasciata oggi, la società presieduta da Fabio Gullo ha espresso la propria gratitudine per il sostegno ricevuto da tutta la comunità, sottolineando l’importanza del senso di appartenenza e l’amore per il proprio paese. La vittoria storica ha unito e commosso un’intera comunità, che ha celebrato insieme il trionfo.

Il Pioppo Futsal ha rivolto un sentito ringraziamento ai giocatori, all’allenatore e a tutte le persone coinvolte nella squadra per aver dato anima e cuore per i colori della squadra, regalando momenti di gioia indimenticabile.

Inoltre, la squadra ha espresso il proprio apprezzamento e rispetto per gli avversari, l’Asd Ficarazzi C5, sottolineando l’importanza dei veri principi e valori dello sport e dell’unità tra le due squadre. Le finali si vincono e si perdono, ma entrambe le squadre hanno dimostrato cosa significhi avere un senso di appartenenza e amore per il proprio paese.

La società ha voluto anche rendere omaggio al proprio pubblico, definendolo “incredibile” e attribuendo a loro il merito di aver spinto i giocatori a dare il massimo fino alla fine. La Coppa è dedicata ai tifosi, che sono stati definiti “il vero sogno” e “lo spettacolo più bello” che la squadra potesse sognare di vivere.

La vittoria del Pioppo Futsal nella Coppa Trinacria è un momento storico per la squadra nata da poco o più di un anno, e per l’intera comunità di Pioppo, un esempio di come lo sport possa unire le persone e celebrare i valori di appartenenza e amore per il proprio paese. Le soddisfazioni per la squadra però non sembrano essere finite qui.

Potrebbe interessarti anche: