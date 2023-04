Incendio distrugge appartamento a Monreale, tre persone in ospedale

Un tragico incendio ha colpito Monreale oggi intorno alle 14:00 in via della Repubblica. L’incendio, che si pensa sia stato causato da un fornello, si è rapidamente diffuso all’interno dell’edificio e ha messo in pericolo la vita di molte persone.

Fortunatamente, grazie alla tempestiva azione di alcuni passanti e dei dipendenti comunali del servizio di protezione civile presenti nella zona, due anziani con difficoltà motorie sono stati salvati dall’appartamento in cui si trovavano. Anche un’altra persona è stata messa in salvo da un appartamento adiacente.

Durante l’incendio sono scoppiate delle bombole di ossigeno utilizzate dagli anziani, rendendo la situazione ancora più pericolosa. Le tre persone coinvolte nell’incendio sono state portate d’urgenza in ospedale, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Una signora ha riportato gravi bruciature agli arti.

Gli abitanti delle case vicine sono stati evacuati per precauzione, mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e gli operatori del 118 hanno prestato assistenza medica sul posto. Presenti anche i Carabinieri della stazione locale. L’appartamento è andato distrutto.

La comunità di Monreale è stata scossa dall’evento e il Sindaco Alberto Arcidiacono si è recato immediatamente sul luogo dell’incidente per dimostrare la sua solidarietà alle vittime e alle loro famiglie.

Potrebbe interessarti anche: