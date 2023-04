Monreale tra i “Comuni d’eccellenza”: ammesso al prestigioso progetto editoriale

Il Comune di Monreale è stato selezionato tra le municipalità candidate per il progetto “Comunità d’eccellenza”, iniziativa promossa dalla casa editrice RDE per valorizzare le buone pratiche virtuose attuate dagli enti locali italiani. L’amministrazione comunale di Monreale, da sempre attenta alla salvaguardia del proprio territorio e patrimonio culturale, ha deciso di candidarsi per due ambiti specifici: inclusione sociale, con il progetto “Emergenza sanitaria da COVID 19”, e riciclo rifiuti con “Comune riciclone e rifiuti free”.

La candidatura di Monreale è stata accolta positivamente dalla commissione valutatrice che ha giudicato i progetti presentati congruenti con la mission dell’iniziativa. Monreale sarà quindi tra i protagonisti della pubblicazione dedicata alle eccellenze comunali italiane e sarà invitato a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà a giugno a Roma, presso il Senato della Repubblica.

Un prestigioso comitato d’onore, presieduto dal Procuratore Generale della Corte dei Conti e composto da personalità di spicco, premierà i cinque comuni ritenuti più meritevoli. Per Monreale si tratta di un importante riconoscimento che certifica la bontà delle politiche messe in campo dall’amministrazione in questi anni sui fronti dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale.

