C’è la festa del SS Crocifisso a Monreale, traffico rivoluzionato

L’amministrazione comunale ha varato un piano traffico per i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, che si svolgeranno dal 27 aprile al 4 maggio 2023. L’obiettivo del piano è garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e cerimonie previste ma anche la sicurezza e l’incolumità di cittadini, visitatori e fedeli che tradizionalmente affluiscono nella città.

L’assessore alla Polizia Municipale e Protezione Civile Giuseppe Di Verde ha dichiarato che saranno impiegati 70 volontari che si alterneranno nel controllo del territorio, oltre alla Polizia municipale e ai Carabinieri. “Abbiamo già individuato le aree a parcheggio”, ha aggiunto l’assessore.

Il piano prevede la istituzione di divieti di sosta con rimozione coatta dei veicoli in alcune vie della città, come Via Agonizzanti, Via Dante, Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele. Inoltre, sarà istituito un divieto di transito in alcune vie, come Via Roma, Via Dante e Piazza Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la Via Salita San Cristofaro e la Salita Sant’Antonio.

Il flusso veicolare proveniente da alcune vie verrà deviato mentre il senso unico di marcia nella Via Arcivescovado e Via Cappuccini verrà modificato con direzione di marcia da Via B. D’Acquisto fino alla rampa di accesso al parcheggio comunale “Cirba”. Sarà consentito l’accesso ai veicoli nel senso opposto solo per il breve tratto fino all’accesso al parcheggio del Liceo ” Basile”.

Per quanto riguarda il giorno 3 dedicato alla processione del SS. Crocifisso, è previsto un divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle vie interessate fino al completo passaggio della processione del simulacro del SS. Crocifisso.

Sarà trasferito il capolinea AST dalla Via Del Fante a Via B. Giordano nell’area di Parcheggio ubicata di fronte l’istituto D’Arte “F. Morvillo”. Inoltre, i taxi stazioneranno in Via B. D’Acquisto anziché in Piazza Vittorio Emanuele ad eccezione dei giorni 2 e 3 Maggio per esigenze di sicurezza dettate dal passaggio del corteo delle autorità militari, civili e religiose. Le operazioni di carico e scarico merci sono consentite fino alle ore 10:00 nelle aree appositamente destinate e ove possibile, ad eccezione di quelli posti in Piazza Vittorio Emanuele il giorno 3 maggio.

Infine, il giorno 4 maggio 2022 sarà istituito un divieto di transito e di sosta con rimozione coatta dei veicoli in alcune aree della città in occasione della cerimonia commemorativa del Capitano dei Carabinieri E. Basile. Le aree a parcheggio individuate sono: Campo Conca D’Ordo, l’area del Seminario Arcivescovile ed uno spazio di Piazza Ignazio Florio.

