Incidente a Monreale, pullman distrugge tabella della “Testa di Moro” di via Palermo

Un incidente ha causato la rottura dell’opera d’arte realizzata dall’artista Nicolò Giuliano, che dava il benvenuto ai visitatori nella città normanna. Si indaga per capire cosa sia effettivamente accaduto nel pomeriggio di oggi nella centralissima rotonda all’incrocio di via Palermo. Un pullman che trasportava turisti ha investito e distrutto l’opera scultorea, realizzata dall’artista Nicolò Giuliano. Ad essere danneggiato il cartellone che dava il benvenuto.

L’installazione, molto amata dai monrealesi e dagli stessi turisti, è diventata ormai un simbolo della cittadina normanna, dando il benvenuto a chiunque vi facesse ingresso. Secondo una prima ricostruzione, il bus stava effettuando una manovra di inversione di marcia, qualcosa però è andato storto e il mezzo ha centrato in pieno la statua, danneggiandola.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri per i rilievi del caso. Non si registrano feriti. Per fortuna la Testa di Moro non sembra aver subito danni.

