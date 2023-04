Monreale, Arcidiacono vieta la vendita di bottiglie di vetro durante la festa del SS Crocifisso

Il Sindaco Alberto Arcidiacono, in occasione 397 edizione dei Festeggiamenti del SS Crocifisso, ha emanato un’ordinanza per il divieto temporaneo della vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine durante i festeggiamenti del SS Crocifisso, che si svolgeranno dal 1 al 4 maggio 2023. La decisione è stata presa con l’obiettivo di migliorare le condizioni di decoro e sicurezza urbana durante l’evento annuale.

Il provvedimento impone il divieto temporaneo di vendita per asporto, in qualsiasi forma, compreso i distributori automatici, di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine con l’ obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere a partire dalle ore 18.00 alle ore 02.00 dal 1 al 4 Maggio 2023 in tutti i pubblici esercizi. “Ciò al fine di migliorare le, condizioni di decoro e sicurezza urbana durante lo svolgimento dei Festeggiamenti”, si legge in una nota di Arcidiacono. “Una iniziativa volta a evitare l’accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini e a rendere la città il più possibile gradita, accogliente e ospitale”.

