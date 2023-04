Dramma a Monreale, i coniugi Marchese sono gravi: appello per aiutarli a tornare a casa

Il rogo, la tragedia, i due anziani coniugi che lottano in gravi condizioni in ospedale e, per giunta, rimasti senza casa dopo un devastante incendio. Monreale, ancora una volta è chiamata alla solidarietà.

Un incendio ha distrutto l’abitazione di Rosario Marchese, 83 anni, e di sua moglie Gioacchina Venturella, 80 anni. L’incendio è divampato lo scorso 24 aprile nello stabile di via della repubblica per cause ancora da accertare. Il marito è attualmente ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nel reparto grandi ustioni con ustioni gravi e fratture. La moglie era stata portata al Policlinico nel reparto di Pneumologia ed è stata trasferita in Cardiologia dopo un arresto cardiaco dalla quale è stata salvata nelle ultime ore. Sono le sue condizioni che risultano più critiche, secondo quanto ci hanno riferito i figli.

Mentre la cittadinanza spera che i due anziani coniugi possano riprendersi, rimane un fatto: la casa dei due anziani coniugi ha subito gravi danni strutturali, come documentato dalle foto e dai video realizzati da MonrealeLive con il consenso dei figli della coppia. Gran parte dell’arredamento e del contenuto dell’abitazione è andato distrutto dalle fiamme che hanno inghiottito, per fortuna, non tutte le stanze. Il Comune di Monreale è intervenuto subito per mettere in sicurezza l’edificio, puntellando i soffitti, ma saranno necessari ingenti lavori di ristrutturazione per renderlo nuovamente abitabile.

La famiglia Marchese-Venturella è in difficoltà economiche e ha bisogno dell’aiuto della comunità. Per questo il Comune e la redazione di MonrealeLive rinnovano l’appello a cittadini e ad aziende per contribuire economicamente, fornire elettrodomestici e mobili e offrire volontari per la rimozione dei detriti e la ristrutturazione. In attesa di capire come poter organizzare una raccolta fondi, chi volesse contribuire può contattare la redazione di MonrealeLive o il sindaco di Monreale. I monrealesi sono chiamati a mostrare generosità e solidarietà verso questa famiglia colpita da una grande disgrazia, solidarietà che, ne siamo sicuri, non mancherà, come sempre.

