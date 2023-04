Domani a Monreale la magia della danza verticale sulle torri della Cattedrale

Domani alle ore 22.00 andrà in scena lo spettacolo di danza verticale sulle torri della Cattedrale, patrimonio dell’umanità. La spettacolare manifestazione è stata fortemente voluta dall’amministrazione Arcidiacono per valorizzare il sito UNESCO. I danzatori disegneranno il cielo con il corpo, permettendo a chiunque di condividere l’immensa vista.

Lo spettacolo regalerà alla città uno skyline potente, dove poesia della danza e della musica dipingeranno nuove visioni e prospettive. “I danzatori – dichiara l’assessore all’Unesco Letizia Sardisco – si muovono leggeri con una diversa gravità, sospesi ma saldamente attaccati alle architetture che fanno da cordone ombelicale alle dinamiche e al guizzo energico del volo”.

La coreografia è di Wanda Moretti e la musica è di Marco Castelli, specializzato in performance site specific su piani verticali. La compagnia nasce nel 1994 a Venezia per unire danza, architettura e musica, fondendo spettacoli e luoghi e ispirando nuove idee e riflessioni.

“Creiamo spettacoli di danza verticale su edifici e ambienti diversi. Oltre agli spettacoli di repertorio, creiamo performance su misura per eventi pubblici e privati”, aggiungono gli ideatori.

La compagnia ha partecipato a festival internazionali in tutto il mondo, tra cui Singapore Arts Festival, Uniteatro Festival in Brasile, Biennale di Rabat e altri in Qatar, Oman, Botswana, Macedonia, Bulgaria. In Italia, ha partecipato a festival da Napoli a Trieste, da Milano a Venezia, realizzando spettacoli in siti come il Museo di Roma, il campanile di San Marco, il Museo MADRE di Napoli e il Teatro La Fenice di Venezia.

