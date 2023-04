Monreale, ripristinato il cartellone di Benvenuto distrutto da un pullman

Ripristinato il tabellone di benvenuto sulla testa di moro di Nicolò Giuliano di via Palermo.

È stato ripristinato stamattina il tabellone di benvenuto che si trova all’ingresso di via Palermo, all’altezza della rotonda. Il cartellone, che dà il benvenuto ai visitatori in entrata in città, era stato seriamente danneggiato nei giorni scorsi da un pullman di linea in un incidente.

In attesa che venga installato un nuovo pannello, che sarà pagato dall’azienda di trasporti responsabile del danno, due pannelli temporanei, che sono stati realizzati dalla ditta Turtle Designer di Ester Cuccia, sono stati collocati da Ninni Di Salvo, Salvatore Ganci e Piero Faraci.

Grazie al lavoro della ditta Turtle Designer l’ingresso della città ha nuovamente un cartellone decoroso per accogliere turisti e visitatori. Nei prossimi giorni sarà installato il nuovo pannello permanente, mentre i due pannelli temporanei verranno rimossi.

