Monreale, via Cannolicchio torna a doppio senso per la festa del SS Crocifisso

La Polizia Municipale comunica che da domani via Cannolicchio torna a doppio senso di marcia al 30.l aprile fino alle ore 3:00 del giorno 4 maggio.

Al fine di consentire una migliore circolazione della mobilità urbana e della sicurezza in occasione dei Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, il Comandante della Polizia Municipale Luigi

Marulli ha emesso ordinanza che

sospende il senso unico di marcia nella via Cannolicchio che sarà percorribile in ambo i sensi.

L’ordinanza prevede, inoltre, il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; il limite massimo di velocità di 20 km orari in tutto il tratto di via Cannolicchio. Nella suddetta via vigerà il divieto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli.

