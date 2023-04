Samuele Segreto sale sul palco di Piazza Guglielmo: sorpresa per i monrealesi

Il talento di Monreale Samuele Segreto, in arte Samu, sul palco di Piazza Guglielmo II. Il giovane ballerino monrealese Samuele Segreto, reduce dal serale di Amici di Maria De Filippi, salirà sul palco di Piazza Guglielmo II per ringraziare i suoi concittadini per il supporto ricevuto durante la partecipazione al noto talent show di Canale 5.

L’incontro domani pomeriggio, 1 maggio, alle ore 18. Reduce anche dalle riprese del film “Stranizza D’Amuri” di Beppe Fiorello, in cui ricopre un ruolo da protagonista, Samu ha accettato con entusiasmo l’invito dell’amministrazione comunale di Monreale per salire sul palco monrealese in occasione dei festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso.

Una bella sorpresa per i monrealesi, che potranno applaudire dal vivo il loro beniamino, ormai lanciato alla grande nel mondo dello spettacolo. Samuele Segreto, che deve il suo successo alla partecipazione ad Amici 2023, dove si è fatto notare come ballerino grazie al suo stile versatile e moderno, ha voluto ringraziare così la città che lo ha sostenuto durante il suo percorso nel programma di Canale 5.

Dopo l’esperienza televisiva e cinematografica, il giovane talento siciliano torna quindi nella sua città.

