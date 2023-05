Monreale, via i lavori di messa in sicurezza dei mosaici del transetto del Duomo

MONREALE – Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dei mosaici del transetto nella cattedrale normanna di Monreale. La decisione è stata presa a seguito del rischio di distacco dei mosaici a causa dell’umidità presente nell’area circostante.

La notizia è stata confermata dal deputato regionale di Fratelli d’Italia Marco Intravaia, che ha anche annunciato il sopralluogo effettuato insieme al sindaco Arcidiacono, all’assessore regionale ai Beni Culturali Francesco Scarpinato, alla soprintendente Selima Giuliana, al direttore generale dei Beni Culturali Mario La Rocca e all’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi.

Intravaia ha ringraziato l’assessore e la soprintendente per l’impegno costante verso la cattedrale e l’arcivescovo per il suo sostegno e interesse nei confronti del patrimonio monumentale della città. Il presidente del Consiglio comunale di Monreale ha anche elogiato don Nicola Gaglio, arciprete per le sue spiegazioni sempre appassionate.

La messa in sicurezza dei mosaici del transetto rappresenta solo uno degli interventi previsti per preservare e valorizzare la bellezza del duomo. Infatti, durante il sopralluogo, sono state programmate altre importanti progettualità per garantire la conservazione del patrimonio artistico e culturale della cattedrale.

Il duomo di Monreale è un simbolo della ricchezza artistica del territorio siciliano e la sua bellezza unica al mondo attira turisti da tutto il globo. Solo attraverso continui interventi di manutenzione e investimenti mirati sarà possibile preservare e valorizzare questo patrimonio storico per le future generazioni.

