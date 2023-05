Il monrealese Emanuele Ferraro studente prodigio, dottore in Legge in anticipo con menzione di curriculum e tesi

Emanuele Ferraro, studente universitario di Monreale, classe 2000, ha concluso il suo percorso accademico in Giurisprudenza all’Università Publica di Palermo con una votazione di 110 e lode, menzione al singolare curriculum studiorum e alla tesi di diritto commerciale intitolata “intelligenza artificiale e amministrazione delle società”. Emanuele è diventato un vero e proprio record per l’università di Palermo, che ha indetto una sessione di Laurea straordinaria per consentirgli di raggiungere il traguardo.

Il percorso accademico di Emanuele

Emanuele racconta che il suo percorso accademico è stato ricco di soddisfazioni e sacrifici. Ha dedicato molto tempo allo studio, anche oltre le 10 ore al giorno, rinunciando a molte distrazioni e uscite con gli amici. Tuttavia, tutti i suoi sforzi sono stati ripagati con il risultato raggiunto in termini di velocità e votazione.

L’esperienza all’Università degli Studi di Palermo

Emanuele ha scelto l’Università degli Studi di Palermo per la rinomanza del Dipartimento di Giurisprudenza e per il corpo docenti preparato. Ha sottolineato che gli studenti si fanno le ossa in università pubbliche come quella di Palermo, riuscendo a farsi strada tra gli esami e sperimentando un metodo di studio adeguato.

Critiche e progetti futuri

Nonostante alcuni possano provare invidia per i risultati ottenuti, Emanuele ha ricevuto supporto e stima dai suoi colleghi. Inoltre, l’esperienza universitaria gli ha lasciato tante conoscenze e ricordi significativi con i suoi colleghi.

Piani per il futuro

Per il futuro, Emanuele ha diverse opzioni aperte: sta svolgendo sia la pratica forense che quella notarile, ma non esclude di tentare un dottorato di ricercaper iniziare con la carriera accademica, portando avanti lo studio sul tema oggetto della sua tesi.

