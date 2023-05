Orrore a Monreale, cane chiuso in un sacco e gettato in un canale ancora vivo

Messo in un sacco nero e gettato in un canale. Una notizia sconvolgente arriva da Monreale, dove è stato trovato un cane anziano in pessime condizioni. Il povero animale, chiamato Astro da chi lo ha soccorso, è stato trovato con fratture in varie parti del corpo e sommerso di zecche.

La situazione è così grave che il suo ricovero in clinica risultava essere l’unica speranza di sopravvivenza per questo povero animale che ora lotta per la vita.

“Il dolore che Astro deve aver provato è evidente dalle brutte segni sul collo lasciati dalla catena a cui era evidentemente legato per tutta la vita. L’orrore della situazione è accentuato dal fatto che Astro sia stato trovato dentro un sacco chiuso e legato, abbandonato senza pietà”, dicono i volontari che hanno soccorso il povero cagnolone dopo averlo trovato chiuso in un sacco nero. Qualcuno lo avrebbe anche gettato da alcuni metri in un canale.

“La condizione di Astro è così critica che la sua sopravvivenza è incerta anche nelle mani degli esperti che stanno cercando di salvarlo. Ci auguriamo che Astro possa resistere durante la notte e che gli esperti possano fare tutto il possibile per aiutarlo”

Resta solo la speranza che Astro possa superare la notte e questo terribile trauma e trovare una casa amorevole.

