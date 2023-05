Riparte lo sport giovanile a Grisì

Grazie all’impegno dell’associazione “Grisì da Vivere”, riprende a Grisi l’attività sportiva dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni. Il progetto, rinviato finora a causa della pandemia, punta a creare un luogo di incontro per i bambini attraverso il gioco del calcio.

L’iniziativa è affidata a un volto noto, mister Salvatore Marchese, che con la sua squadra del Grisì partecipa al torneo dei Quartieri di Monreale. Ex portiere di calcio, Marchese è stato per anni allenatore alla Scuola Calcio Adelkam e Renzo Lo Piccolo ed ora alla Camporeale Calcio 2018. Lo affianca Francesco Giacopelli, calciatore della Camporeale Calcio 2018 con esperienze nel Licata, nella Scuola Calcio Adelkam e nella Partinicaudace.

L’associazione Grisì da Vivere si appoggia per le attività sportive all’Opes Palermo, grazie a Salvatore Cottone responsabile del settore calcio. Le attività si svolgeranno nel campetto sportivo in contrada Baraccopoli, detta Piazzetta Fiordaliso.

“Grande l’impegno dell’amministrazione comunale per consentire la ripartenza – dicono da “Grisì da Vivere” – il consigliere Giulio Mannino e l’assessore Antonella Giuliano metteranno a disposizione il materiale sportivo e sistemeranno il campo. Speriamo con tutto il cuore di poter fare questo piccolo regalo ai ragazzi e alle famiglie. Un ringraziamento al presidente dell’associazione Salvatore Di Noto, a Paolo Giacopelli per la collaborazione e a Giovanni Tinervia per la parte burocratica”.

