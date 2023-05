Cinquantenne autistico ritrovato dai Carabinieri dopo ore di smarrimento

Un uomo di cinquant’anni di Altofonte, affetto da autismo, è stato ritrovato in stato confusionale dai carabinieri a Santa Cristina Gela, dopo aver vagato per diverse ore senza riuscire a ritrovare la strada di casa. Secondo quanto riferito agli agenti, l’uomo sarebbe uscito per una passeggiata mattutina ma, a causa di una crisi confusionale, avrebbe perso l’orientamento e camminato per chilometri e chilometri sotto il sole.

I familiari, preoccupati per la sua scomparsa, avevano chiamato i carabinieri di Altofonte per iniziare le ricerche, che si sono concluse a Santa Cristina Gela, dove l’uomo è stato trovato sul ciglio di una strada in una zona isolata. Dopo essere stato tranquillizzato e dissetato in caserma, l’uomo ha potuto riabbracciare i suoi cari, che hanno ringraziato i militari per averlo ritrovato.

