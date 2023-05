Monreale, possibili interruzioni dell’energia elettrica il 9 maggio

Monreale – Possibili disservizi nell’erogazione dell’energia elettrica potrebbero interessare la città di Monreale per diverse ore della giornata del 9 maggio 2023. Ad annunciarlo è il comune in una nota ufficiale, che invita la cittadinanza a prendere le dovute precauzioni in caso di interruzioni del servizio.

Il gestore della rete di distribuzione dell’energia elettrica ha infatti segnalato possibili interruzioni dal mattino presto fino al pomeriggio alle ore 16. Si tratta di un avviso importante, che potrebbe causare disagi agli abitanti della città e non solo.

La nota ufficiale del comune va oltre, avvisando anche che gli uffici comunali potrebbero avere difficoltà nel garantire una corretta erogazione dei propri servizi in questa data.

