Monreale, incendio distrugge casa di anziani coniugi: via campagna di donazioni

Un incendio devastante ha colpito la casa di Rosario Marchese, 83 anni, e di sua moglie Gioacchina Venturella, 80 anni, lo scorso 24 aprile a Monreale. La coppia di anziani si trova in ospedale. La più grave è la moglie. I due coniugi però ora sono senza casa e hanno necessità di ricostruire la propria abitazione.

La casa ha subito gravi lesioni. Rosario Marchese è attualmente ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nel reparto grandi ustioni con ustioni gravi e fratture, mentre la moglie Gioacchina era stata portata al Policlinico nel reparto di Pneumologia ed è stata trasferita in Cardiologia dopo un arresto cardiaco dal quele è stata salvata in tempo. Le condizioni della signora Gioacchina sono ancora critiche, secondo quanto riferito dai figli. La coppia ha bisogno di aiuto per poter ricostruire la propria casa.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha lanciato un appello alla solidarietà per aiutare Rosario e Gioacchina a ricostruire la propria abitazione. È stata aperta una campagna di donazioni sul sito GofundMe per raccogliere i fondi necessari per le opere di ricostruzione. È stata l’assessore Letizia Sardisco a dare il via alla campagna di donazioni e ora invita la comunità monrealese a partecipare: “Aiutiamo i coniugi Marchese a rientrare nella propria casa, ciascuno con poco può dare un contributo! A goccia a goccia si fa il mare! Chi non ha possibilità di donare online, può lasciare il proprio contributo a Maria Sapienza presso il Suo punto vendita Martinelli in via Roma a Monreale”. Ecco il link per donare

Ogni contributo, grande o piccolo che sia, sarà utile per aiutare questa coppia anziana a superare questo momento difficile.

Potrebbe interessarti anche: