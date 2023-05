Omicidio a Palermo nel quartiere di Boccadifalco: giovane di 32 anni ucciso

Palermo, 10 Maggio 2023 – Un tragico episodio di violenza ha scosso il quartiere Boccadifalco di Palermo. Un giovane di 32 anni, Leandro Guadagna, è stato ucciso in via Mulino, una piccola strada della zona, al culmine di una presunta lite per motivi economici.

Le informazioni sull’omicidio sono ancora frammentarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale medico del 118, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Si tratta di Leandro Guadagna.

Stando alle prime ricostruzioni, il delitto sarebbe scaturito da una disputa legata a questioni economiche tra il giovane e un’altra persona, che si è poi allontanata dal luogo del crimine dopo aver compiuto il gesto. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini e cercando di rintracciare l’assassino. Alla base della lite forse una discussione per alcuni affitti non pagati, finita nel modo più tragico: a colpi di pistola.

