Vi spiego l'”Amore Vero”, il pioppese Pasquale Musso pubblica il suo singolo

È ufficiale! Il talentuoso cantautore pioppese Pasquale Musso ha rilasciato il suo primo singolo, “Amore Vero”, prodotto da Angelo Maugeri per la casa discografica Hopeful Music.Pasquale è nato a Palermo nel 1990 e, fin da piccolo, si è appassionato alla musica, studiando chitarra e pianoforte. Grazie alla sua vocalità eccezionale, ben presto Pasquale ha attirato l’attenzione di diversi contest nazionali, fino ad arrivare a novembre dello scorso anno al Jfactor, un concorso musicale cristiano tenuto da Angelo Maugeri in cui ha conquistato il secondo posto e il primo premio JRadio.

E’ stata proprio la partecipazione a Jfactor che ha portato a Pasquale una grande opportunità, quella di firmare il suo contratto discografico con Hopeful Music e finalmente realizzare il sogno del suo album d’esordio. Ora, dopo mesi di duro lavoro in studio, il giovane cantante è felice di annunciare che il singolo è finalmente disponibile. Poi ci sarà l’opportunità di ascoltare il resto dell’album, in uscita il prossimo mese.

“Amore Vero” è un brano che parla di uno degli argomenti più importanti del mondo: l’amore. Ci racconta come questo sentimento possa abbattere ogni ostacolo e muro, se solo ci affidiamo alla sua forza. Pasquale con il suo singolo ci invita a non giudicare “basandoci solo sull’aspetto esteriore delle persone, ma a dare una possibilità al vero amore, quello che si manifesta in un semplice gesto. Un abbraccio o la tendenza di una mano possono far crollare ogni muro e far riemergere dei ponti solidali con le persone che ci circondano”, dice.

Pasquale Musso ha voluto ringraziare Monreale e Pioppo per il supporto ricevuto in questo progetto. Siamo certi che il talento di Pasquale continuerà a regalarci emozioni sempre più forti e intense, mentre noi aspettiamo con ansia il suo primo album completo.

Potrebbe interessarti anche: