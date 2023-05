Chiuso in sacco e gettato in un canale, Astro sta un po’ meglio

Astro, così è stato chiamato, si sta lentamente riprendendo. Il cagnolone è stato trovato quasi morto all’interno di un sacco in un canalone, dopo essere stato lanciato da alcuni metri.

Astro è un cane anziano e adesso sta ricevendo tutto l’amore, che forse non ha mai ricevuto in vita sua, dai volontari che lo hanno salvato. Una storia drammatica che ha scioccato tanti lettori che ci chiedevano notizie del povero cane. Dalla clinica emerge che Astro sta lentamente riprendendosi, ha tante fratture, tanti ematomi, presunti danni neurologici, ed ha tanta paura.

Il cane ha iniziato a mangiare e tutto lascia ben sperare, ora è in mani amorevoli che gli garantiscono carezze e coccole a volontà. Domenica scorsa il drammatico ritrovamento del cane, chiuso all’interno di un grande sacco per abiti da sposa, gettato come un rifiuto in un canale nelle campagne monrealesi, pieno zeppo di zecche. Una storia triste per questo povero animale, tradito da chi avrebbe dovuto garantirgli un po’ di amore.

Eppure c’è chi ha avuto il coraggio di abbandonarlo con l’intenzione di ucciderlo. La sorte però per Astro si è rivelata benevola: dopo le cure si cercherà una famiglia che potrà garantirgli finalmente l’amore che merita.

