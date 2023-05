Premiato da Monreale Gabriele Di Cristina campione del mondo parolimpico

Monreale premia Gabriele Di Cristina, campione pioppese di sollevamento pesi che nei giorni scorsi si è aggiudicato il titolo mondiale in Georgia.

Gabriele, è un atleta paralimpico, 16 anni da compiere ad agosto, due volte d’oro nella Coppa del Mondo a Tbilisi in Georgia. Il ragazzo monrealese di Pioppo ha trionfato alla sua prima gara internazionale e ha conquistato ben due titoli nella categoria 49 kg: medaglia d’oro di totale assoluto per la migliore alzata e oro «best lift rookie”, quale migliore atleta under 17.

Ora l’obiettivo per Gabriele è qualificarsi per le Olimpiadi che si disputeranno a Los Angeles nel 2028. Gabriele rappresenta la palestra Iron Fit di Palermo ed è allenato da Marco Radicello.

Questa mattina la consegna di un riconoscimento da parte della città di Monreale in Aula consiliare Biagio Giordano. Presenti il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono, l’assessore allo Sport, Letizia Sardisco, il presidente del Consiglio Marco Intravaia, l’assessore alle Politiche giovanili, Fabrizio Lo Verso, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Rosanna Giannetto, il consigliere comunale Pippo Lo Coco e del consulente del sindaco Salvo Giangreco.

“Gabriele ha iniziato a Pioppo a fare pesistica – racconta la madre -, poi si è comprato mezza palestra e ha iniziato ad allenarsi in casa. Poi ha iniziato a frequentare la palestra Iron Fit di Palermo dove ha capito che poteva fare molto anche a livello agonistico”. Gabriele è un modello da seguire, un esempio per tutti i giovani, che dimostra che la volontà e la passione possono essere la spinta per andare oltre le difficoltà che la vita ci mette davanti.

Potrebbe interessarti anche: