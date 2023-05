Chiudono cane dentro un sacco e lo gettano in un canale, due donne denunciate a Monreale

Astro, così è stato chiamato dai volontari, gettato in un fosso all’interno di una sacco da sposa e salvato per un soffio a Monreale. Catturate dalle telecamere le immagini delle due presunte colpevoli. Aprono il portabagagli dell’auto, afferrano un grosso sacco nero e lo gettano nel canale di scolo. Un passante nota il sacco e scopre che dentro c’era un cane vivo; prontamente soccorso da Linda Guarneri, referente di Stop Animal Crimes Italia, viene trasportato in una clinica veterinaria a Palermo, dove vengono riscontrate fratture e lesioni. Il cane ora si sta lentamente riprendendo.

Dopo essere state viste da alcune persone, le due donne sono state individuate e sentite dalla Polizia Locale.

Il tempestivo intervento di Linda Guarneri di Stop Animal Crimes Italia e di altri cittadini ha permesso di salvare la vita ad un cane che la proprietaria aveva rinchiuso in una custodia da sposa, ancora presente in parte all’interno, e gettato, con la complicità di un’altra donna, all’interno di un canale di scolo. Fortunatamente la scena è stata ripresa da alcune telecamere installate nella zona e così gli autori dei reati sono stati individuati, anche dalla targa del veicolo: si tratta di due donne, già sentite dalla Polizia Locale di Monreale.

“Stop Animal Crimes Italia – si legge in una nota – depositerà nelle prossime ore una denuncia per il reato di abbandono, maltrattamento e tentata uccisione di animali, per aver provocato ferite sottoponendo senza necessità e per crudeltà l’animale a comportamenti insopportabili ovvero per abbandono di animali e chiederà al Sindaco di Monreale un provvedimento interdittivo, per evitare che la donna e la complice possano avere a che fare in futuro con altri cani o altri animali”.

