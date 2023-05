Forte maltempo a Monreale, Arcidiacono attiva il Centro Operativo Comunale

Al fine di fronteggiare l’emergenza maltempo, dopo l’avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono ha decretato l’istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e di controllo a livello comunale per la gestione dell’emergenza che è stato attivato dalle ore 8 di questa mattina fino al perdurare delle criticità, al fine di dare assistenza alla popolazione.

L’ubicazione è stata individuata nella sede del comune in Piazza Vittorio Emanuele. L’obiettivo principale è quello di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché di garantire un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione sulla situazione in atto, considerato l’evolversi della situazione metereologica.

Responsabile della Funzione “Tecnica di valutazione e pianificazione” è l’ingegnere Maurizio Busacca, del “Volontariato” è Filippo Modica, “Materiale e Mezzi” assegnata a Benedetto Sciortino, “Strutture operative e viabilità” e “Telecomunicazione” il comandante di Polizia Municipale Luigi Marulli, “Comunicazione Istituzionale” Ina Modica, “Assistenza alla popolazione” Piero Albanese, “Risorse Finanziare Economato” Rocco Micale, “Segreteria e Servizi Amministrativi”, Rosaria Sarrica.

Qualche disagio oggi a Monreale a causa del forte maltempo e della pioggia che è caduta per tutta la mattinata, i volontari dell’Overland sono stati impegnati in attività di rimozione piante cadute lungo la Circonvallazione.

