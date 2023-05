La GICA Monreale vince la prima gara dei playoff e sogna la promozione in serie C

La ASD Polisportiva New Gica Monreale sente odore di promozione in serie C. Pallavolo per intenditori, vietata ai sofferenti di cuore, a cui un foltissimo pubblico ha assistito alla gara giocata dalla squadra US Volley Bagheria e la ASD New Gica di Monreale, inserita nella prima giornata dei playoff della serie D femminile del girone A. La gara, macchiata da una serie di errori verificatesi durante il primo set, si è svolta con prospettive diverse per il proseguo della gara. Tuttavia, superato questo primo momento di gara, la GICA comincia a sviluppare un gioco logico ed ordinato che le ha permesso di aggiudicarsi i set successivi, i cui parziali sono stati: 25-22, 19-25, 17-25 e 16-25.

Un assordante suono di tamburi e di trombe hanno accompagnato tutta la gara, mentre l’esultanza del folto pubblico e l’incitamento hanno accompagnato alternativamente le atlete per tutta la gara. Tutta la gara è stata, da parte delle atlete, improntata su interventi e azioni grintosi che hanno messo in evidenza una cattiveria agonistica che ha fatto della gara un capolavoro. La tensione accusata dalle atlete ha fatto commettere diversi errori, soprattutto in battuta. Tuttavia, si sono notate delle impostazioni efficaci a muro che hanno stoppato gli attacchi delle atlete avversarie. A questo aggiungiamo una difesa rocciosa e degli attacchi intelligenti e tattiche secondo le indicazioni dell’allenatore Armando Vicari, che è il vero motore della compagine monrealese.

“Temevamo questa partita per il valore del sestetto bagherese memori delle gare disputate durante il campionato dove sia nella gara di andata che in quella di ritorno ci hanno messo in difficoltà. Temevamo il fattore campo dove il tifo locale incita le atlete con suoni di tamburi e trombe decisamente assordanti”, queste le parole del Presidente della ASD GICA Carlo Giannetto. “Emozionante il comportamento delle mie atlete che con questa vittoria sentono odore di vittoria finale. Questa che verrà sarà la settimana più delicata ai fini di affrontare il Bagheria nella gara di ritorno. Avere messo un piede dentro la promozione può essere disorientante mentalmente, perché spesso porta alla deconcentrazione dovuta alla vittoria in questa prima gara. Ma non bisogna dimenticare che si deve giocare un’altra gara dal risultato incerto e che si deve conquistare a nostro favore. Non capita tutti gli anni giocare una gara così decisiva per un risultato che non si verifica da trenta anni per una squadra monrealese”.

“Invito tutti gli appassionati che amano questo sport ad assistere alla stessa che si giocherà a Pioppo alle ore 17 presso l’CS Margherita di Navarra. Li esorto affinché diano un supporto morale ad una società ed a un sestetto che ha portato in alto il nome della città di Monreale. Pertanto, vi aspetto numerosi presso la palestra di Pioppo alle ore 17:00. Un grazie da parte della dirigenza a tutti coloro che vorranno onorarci con la loro presenza”.

