Maltempo e disagi a Monreale, l’assessore ringrazia i volontari e i dipendenti

Da ieri mattina gli operatori della Protezione civile comunali, coadiuvati dalle associazioni di Protezione civile Overland ed Evergreen e coordinati dall’assessore alla Protezione civile Giuseppe Di Verde e dal responsabile Filippo Modica hanno lavorato senza sosta per far fronte alle diverse segnalazioni pervenute, da parte di alcuni cittadini, rimuovendo: piante di fichidindia caduti sulla circonvallazione , materiale inerte da alcune feritorie in via Pezzingoli che avevano provocato allagamenti.

Gli stessi dipendenti comunali e volontari si sono attivati per sollecitare le squadre della città Metropolitana per rimuovere i pali telecom caduti in via esterna cannizzara e per la messa in sicurezza di alcune strade, tutti interventi tempestivi indispensabili per prevenire ed eliminare situazioni di pericolo. “Ringrazio tutti coloro che si sono attivati per far fronte all’emergenza maltempo- ha dichiarato l’assessore Di Verde- ed in particolare ai dipendenti comunali e ai volontari della protezione civile che come sempre sono stati a nostro fianco per assistere la popolazione”.

Potrebbe interessarti anche: