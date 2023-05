La Veneziano-Novelli di Monreale tra i migliori centri d’Italia per la preparazione agli esami di certificazione inglese

La scuola “Veneziano-Novelli” di Monreale è stata nuovamente premiata come uno dei migliori centri d’Italia per la preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese, assegnando loro il prestigioso riconoscimento internazionale conferito dalla Cambridge University. L’istituto ha ottenuto questo risultato per il secondo anno consecutivo, dimostrando la sua costante attenzione alla qualità dei percorsi formativi e ai risultati raggiunti dagli allievi.

Le certificazioni Cambridge English rappresentano un’offerta privilegiata per tutti coloro che desiderano accedere a opportunità di successo accademico e lavorativo, oltre a gratificare le famiglie con un riconoscimento di valenza internazionale. Il Veneziano-Novelli propone quattro corsi di preparazione per quattro esami di certificazione diversi: Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers ed A2 Key for Schools (KET). Attualmente sono circa un centinaio gli studenti che frequentano questi percorsi, un numero davvero notevole che dimostra la grande importanza di questa offerta formativa per il territorio di Monreale, rappresentando un credito per la scuola superiore e un elemento fondamentale per l’accesso alla successiva formazione Cambridge all’università, inoltre sono utili per esperienza Erasmus e tirocini all’estero.

Il conseguimento di questo prestigioso riconoscimento internazionale è il risultato del lavoro svolto con grande professionalità e dedizione dalle docenti di lingue della scuola, che da anni si adoperano per offrire ai propri studenti la migliore formazione in lingua inglese.

