Combattere cyberbullismo e disperazione scolastica, attività gratuite per bambini monrealesi

Il Comune di Monreale ha recentemente pubblicato un avviso per informare i genitori e gli alunni dell’iniziativa “ECO-COeSI”. Un progetto volto al contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica che sarà rivolto ai bambini della fascia d’età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Le attività, che saranno completamente gratuite, partiranno nel mese di giugno e saranno tese a sviluppare le abilità dei bambini attraverso laboratori creativi e sportivi, visite culturali e teatrali. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea grazie al PNRR e patrocinato dalla Confederazione Cooperative Sicilia. La cooperativa Asam gestirà il progetto in collaborazione con altre cooperative come L’isola che non c’è, Bimbi Club, S.I.P. Ped., Cooperativa Piccoli Passi, Zerolandia, Korai Territorio, l’Istituto Comprensivo Statale Francesca Morvillo e le scuole elementari G.A. Colazza-Bonfiglio.

“L’obiettivo del progetto – ha dichiarato l’assessore Sandro Russo – nasce da un’attenta valutazione del bisogno educativo individuale del minore, della famiglia nel quale è inserito e delle figure di riferimento che completano e collaborano al fine di istituire una Comunità Educante Inclusiva”.

Il progetto vuole in effetti sensibilizzare i bambini sul bullismo e cyberbullismo. La metodologia e le attività proposte favoriranno una riflessione sui comportamenti aggressivi e i loro effetti sulla vittima. I servizi sociali e le scuole saranno coinvolti nella gestione del progetto.

Per informazioni e iscrizioni, i genitori possono contattare i numeri 0916564320 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] L’iniziativa è promossa dal Comune di Monreale insieme alle altre cooperative indicate e il suo obiettivo è quello di creare una comunità inclusiva e educante per i bambini della città.