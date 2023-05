Monreale, è morto il giornalista Lorenzo Salamone

Monreale a lutto per la morte di Lorenzo Salamone, 91 anni. Era un giornalista apprezzato, il più anziano cronista monrealese. Era stato corrispondente da Monreale del Giornale di Sicilia e gestore di una torrefazione a Monreale, la città cu tanto amava.

Lorenzo Salamone è morto dopo aver lottato contro una malattia che aveva scoperto di avere da qualche anno che lascia un vuoto incolmabile a Monreale dove aveva raccontato attraverso i suoi articoli di giornale i fatti e la curiosità che avvenivano nel corso degli anni senza peli sulla lingua come ogni bravo giornalista fa.

Come ha raccontato in una intervista su Filodiretto Monreale, era nato il 10 Giugno del 1931. Ultimati gli studi liceali, nel 1948 si era arruolato in marina. Essendo stato sempre un uomo dallo spirito libero decise di cambiare completamente lavoro inoltrando, nel 1954, la richiesta al cantiere navale di Palermo come operaio. Mentre vi lavorava, da macchinista, tra un lavoro ed un altro, osservava, come si effettuava la torrefazione del caffè. Realizzó che in fondo a Monreale non esisteva un luogo dove artigianalmente veniva prodotto il caffè e decise di diventare imprenditore aprendo una torrefazione nel paese che poi, in tempi più recenti, divenne anche un emporio. Inizió a collaborare col giornale “Lampo”, una testata sportiva palermitana; era un corrispondente. Poi passó al Giornale di Sicilia.

“Con la scomparsa di Lorenzo Salamone, giornalista storico e corrispondente del Giornale di Sicilia, la città di Monreale perde un cittadino serio che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia e all’informazione della città. Ha raccontato e documentato le diverse stagioni e i grandi momenti della storia della nostra della nostra città con grande entusiasmo e passione civile. Lorenzo Salamone è stato sempre disponibile con le Istituzioni ed ha condiviso un rapporto di grande collaborazione con tutte le amministrazioni che si sono succedute. E’ stato sempre aperto e disponibile con tutti mettendosi sempre al servizio della comunità”. Sono queste le parole di cordoglio espresse dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

Alla famiglia le condoglianze da MonrealeLive.