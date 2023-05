Monreale, Camporeale e Roccamena a servizio delle famiglie e dei piccoli alunni della Leonardo Sciascia

Le mamme della scuola materna e primaria di primo grado del plesso di Grisi della scuola Leonardo Sciascia ringraziano “vivamente il sindaco di Camporeale, Luigi Cino, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, e il sindaco di Roccamena, Giuseppe Palmeri, per essersi fatti carico delle spese dei mezzi che hanno accompagnato ai bambini alle gite scolastiche in questo mese di maggio”.

Grazie al contributo, le tre amministrazioni comunali, infatti, hanno agevolato le famiglie “a far sì che i bambini abbiano trascorso una giornata di divertimento e spensieratezza”. Un bella opportunità per i piccoli alunni dei plessi di Grisì, frazione di Monreale, ma anche di Camporeale e Roccamena, quelle di poter partecipare alla gita di fine anno grazie all’impegno delle amministrazioni. I piccoli scolari hanno potuto visitare tante mete siciliane tra cui Enna, Calascibetta, Selinunte, Palermo.

“Ci auguriamo che questa diventi una prassi comune – fa sapere la maestra che si occupa di coordinare i viaggi d’istruzione della Leonardo Sciascia, Vincenza Solano – e che i comuni possano aiutare le famiglie anche in futuro cisto che l viaggio d’istruzione rappresenta una grande opportunità di crescita per gli studenti, anche per quegli studenti le cui famiglie versano in difficoltà economiche”.